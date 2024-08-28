Мужчине грозит пожизненное за убийство пенсионера и поджог в Ахтырке
Киев • УНН
47-летнему мужчине грозит пожизненное заключение за убийство 86-летнего пенсионера и поджог его дома в Ахтырке. Преступник, ранее судимый пять раз, проник в дом, убил пенсионера и пытался скрыть следы преступления.
Мужчине грозит пожизненное заключение за убийство пенсионера и поджог дома. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Ахтырской окружной прокуратурой утвержден обвинительный акт против 47-летнего мужчины, которому грозит пожизненное лишение свободы за жестокое убийство и поджог. Инцидент произошел в Ахтырке 10 августа 2023 года.
Злоумышленник проник в дом одинокого 86-летнего пенсионера, избил его и несколько раз ударил ножом, в результате чего потерпевший скончался. После этого преступник забрал ценные вещи из дома и поджег его, пытаясь скрыть следы преступления.
Преступник пытался скрыться на автомобиле погибшего, но не смог завести двигатель. До этого мужчина уже пять раз был осужден и с июня 2024 года находится под стражей. Досудебное расследование завершено, дело направлено в суд.
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