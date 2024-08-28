Мужчине грозит пожизненное за убийство пенсионера и поджог в Ахтырке

Мужчине грозит пожизненное заключение за убийство пенсионера и поджог дома. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден обвинительный акт против 47-летнего мужчины, которому грозит пожизненное лишение свободы за жестокое убийство и поджог. Инцидент произошел в Ахтырке 10 августа 2023 года.

Злоумышленник проник в дом одинокого 86-летнего пенсионера, избил его и несколько раз ударил ножом, в результате чего потерпевший скончался. После этого преступник забрал ценные вещи из дома и поджег его, пытаясь скрыть следы преступления.

Преступник пытался скрыться на автомобиле погибшего, но не смог завести двигатель. До этого мужчина уже пять раз был осужден и с июня 2024 года находится под стражей. Досудебное расследование завершено, дело направлено в суд.

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