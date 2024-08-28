Чоловіку загрожує довічне за вбивство пенсіонера та підпал в Охтирці
Київ • УНН
47-річному чоловіку загрожує довічне ув'язнення за вбивство 86-річного пенсіонера та підпал його будинку в Охтирці. Злочинець, раніше судимий п'ять разів, проник у будинок, вбив пенсіонера та намагався приховати сліди злочину.
Чоловіку загрожує довічне ув'язнення за вбивство пенсіонера та підпал будинку. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
Деталі
Охтирською окружною прокуратурою затверджено обвинувальний акт проти 47-річного чоловіка, якому загрожує довічне позбавлення волі за жорстоке вбивство та підпал. Інцидент стався в Охтирці 10 серпня 2023 року.
Зловмисник проник у будинок самотнього 86-річного пенсіонера, побив його та кілька разів вдарив ножем, внаслідок чого потерпілий помер. Після цього злочинець забрав цінні речі з будинку і підпалив його, намагаючись приховати сліди злочину.
Злочинець намагався втекти на автомобілі загиблого, але не зміг завести двигун. До цього чоловік вже п’ять разів був засуджений і з червня 2024 року перебуває під вартою. Досудове розслідування завершено, справу направлено до суду.
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