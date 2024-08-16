Стрелку на Тернопольщине объявили подозрение: грозит пожизненное

Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу по людям, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В четверг, 15 августа, в одном из сел Збаражской общины Тернопольского района мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двоим - медики оказали помощь на месте происшествия.

Полицейские оперативно задержали вооруженного злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.