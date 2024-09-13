Росія завдала авіаудару по Охтирці: пошкоджено будівлі та автомобілі
Київ • УНН
Вранці 13 вересня російські війська здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині керованою авіабомбою. Пошкоджено багатоповерховий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства, постраждалих немає.
Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою, є руйнування. Про це повідомила обладміністрація, передає УНН.
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За попередніми даними, постраждалих немає, через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки російської атаки уточнюються.
Охтирка – місто на півдні Сумської області у близько 40 км від російсько-українського кордону.
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