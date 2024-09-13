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Росія завдала авіаудару по Охтирці: пошкоджено будівлі та автомобілі

Росія завдала авіаудару по Охтирці: пошкоджено будівлі та автомобілі

Київ • УНН

 • 22873 перегляди

Вранці 13 вересня російські війська здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині керованою авіабомбою. Пошкоджено багатоповерховий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства, постраждалих немає.

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою, є руйнування. Про це повідомила обладміністрація, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, постраждалих немає, через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки російської атаки уточнюються.

Охтирка – місто на півдні Сумської області у близько 40 км від російсько-українського кордону.

Чоловіку загрожує довічне за вбивство пенсіонера та підпал в Охтирці28.08.24, 01:17 • 17016 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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