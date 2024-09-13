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Вчора війська рф атакували Шосткинську громаду на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру

Вчора війська рф атакували Шосткинську громаду на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 13538 перегляди

12 вересня війська РФ здійснили авіаудар по Шосткинській громаді Сумської області. Пошкоджено 5 приватних будинків, інфраструктуру та сільськогосподарські підприємства, збитки уточнюються.

У четвер, 12 вересня, війська рф вдарили авіацією по Шосткинській громаді, що на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Про це розповів Шосткинський міський голова Микола Нога, передає УНН

Деталі

Вчора, 12 вересня, ворогом були нанесені авіаудари по Шосткинській громаді

- розповів Нога. 

За його словами, на села Маково та околиці Шостки було випущено 2 КАБи. В результаті пошкоджено 5 приватних будинків.

Завдано ушкодження інфраструктурі громади та підприємствам сільськогосподарського виробництва. Збитки уточнюються

- підсумовує Шосткинський міський голова. 

Наразі на місці надзвичайної події працюють аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо

За добу, 12 вересня, ворог обстріляв 35 населених пунктів Сумської області, загинула одна людина. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, вночі завдано авіаудару по Охтирці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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