Вчора війська рф атакували Шосткинську громаду на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
12 вересня війська РФ здійснили авіаудар по Шосткинській громаді Сумської області. Пошкоджено 5 приватних будинків, інфраструктуру та сільськогосподарські підприємства, збитки уточнюються.
У четвер, 12 вересня, війська рф вдарили авіацією по Шосткинській громаді, що на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Про це розповів Шосткинський міський голова Микола Нога, передає УНН.
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Вчора, 12 вересня, ворогом були нанесені авіаудари по Шосткинській громаді
За його словами, на села Маково та околиці Шостки було випущено 2 КАБи. В результаті пошкоджено 5 приватних будинків.
Завдано ушкодження інфраструктурі громади та підприємствам сільськогосподарського виробництва. Збитки уточнюються
Наразі на місці надзвичайної події працюють аварійно-рятувальні служби.
Нагадаємо
За добу, 12 вересня, ворог обстріляв 35 населених пунктів Сумської області, загинула одна людина. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, вночі завдано авіаудару по Охтирці.