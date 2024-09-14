росіяни обстріляли Сумщину 84 рази: 2 загиблих, 9 поранених, серед яких дитина
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 84 обстріли Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок атак загинули 2 цивільних, 9 отримали поранення, серед них одна дитина.
У межах дня окупанти 84 рази обстріляли Сумщину, через що загинули 2 цивільних і 9– отримали поранення, серед них одна дитина. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, у Сумській області спостерігався високий рівень ворожої активності з використанням різних видів озброєння, включаючи артилерію, міномети, БпЛА та FPV-дрони.
Деталі обстрілів по громадам:
Миропільська: 29 артилерійських вибухів та 8 ударів FPV-дронами.
Ямпільська: 4 вибухи КАБ, внаслідок яких загинули двоє цивільних і 9 людей отримали поранення, серед них одна дитина.
Білопільська: 7 вибухів КАБ, 3 удари РСЗВ та 2 атаки БпЛА.
Краснопільська: 8 артилерійських, 13 мінометних вибухів та 6 ударів FPV-дронами.
Есманьська: 3 удари FPV-дронами та 2 мінометних вибухи.
Дружбівська: 8 ударів FPV-дронами, 10 артилерійських вибухів та 3 удари КАБ.
Великописарівська: 25 мінометних вибухів та 16 ударів FPV-дронами.
Середино-Будська: 1 удар FPV-дроном.
Лебединська: 1 пуск КАБ.
Новослобідська: 1 артилерійський, 2 мінометних вибухи та 2 удари FPV-дронами.
Шалигинська: 6 атак БПЛА, 2 артилерійських вибухи та 3 удари РСЗВ.
Свеська: 3 удари КАБ.
Глухівська: 1 удар КАБ.
Путивльська: 3 вибухи КАБ.
Вчора війська рф атакували Шосткинську громаду на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру 13.09.24, 13:11 • 13538 переглядiв