Из-за российского обстрела погибли трое работников сельхозпредприятия в Запорожье
Киев • УНН
российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Гуляйпольской громаде Запорожской области. В результате атаки погибли трое сотрудников предприятия, сообщил председатель Запорожской ОГА.
россияне нанесли удар по Запорожской области, попав в сельскохозяйственное предприятие. Трое сотрудников погибли. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что россияне нанесли удар по области, обстреляв Гуляйпольскую громаду.
Попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Погибли три человека. Все погибшие - сотрудники этого предприятия
Напомним
В результате ночного удара управляемой авиабомбой по Орехову на Запорожье погиб человек, разрушено около десятка гражданских сооружений. Враг меняет тактику, меньше используя FPV-дроны.
51 російських військових підозрюються в обстрілах цивільних об'єктів в Україні - прокуратура14 сентября 2024, 12:58 • 16571 просмотр