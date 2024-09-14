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Троє загиблих, четверо поранених та 60 пошкоджених об'єктів - наслідки атак рф на Донеччині

Київ • УНН

 • 26859 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за добу загинули троє мирних жителів, четверо поранені. Армія рф атакувала 12 населених пунктів, пошкодивши 60 цивільних об'єктів.

У Донецькій області внаслідок російських атак минулої доби, 13 вересня, троє жителів загинули, ще четверо зазнали поранень. Армія рф обстріляла 12 населених пунктів регіону із різного виду озброєння. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

За добу поліцейські на Донеччині зафіксували 2405 ворожих ударів.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 60 цивільних об’єктів.

На Білицьке росіяни скинули дві керовані авіабомби "ФАБ-250" з модулями УМПК – вбили людину, ще двох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок, підприємство, церкву, СТО, автомобілі, господарські споруди.

Костянтинівку війська рф атакували трьома авіабомбами "КАБ-250" з модулями УМПК та накрили з артилерії - загинула цивільна особа. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки, цех, газогін.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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