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У Харкові армія рф влучила КАБом по території будівництва житлового комплексу - ОВА

У Харкові армія рф влучила КАБом по території будівництва житлового комплексу - ОВА

Київ • УНН

 • 23677 перегляди

У Харкові російська армія влучила КАБом по території будівництва житлового комплексу. Внаслідок ворожих обстрілів в області за добу п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

російські війська у ніч на 14 вересня у Харкові завдали удару КАБом по території будівництва житлового комплексу. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок ворожих обстрілів в області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення.  Про це у суботу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

14 вересня. 04:47 м. Харків, Холодногірський р-н. Влучання КАБ по території будівництва житлового комплексу, удар в землю, без постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

За словами очільника ОВА, минулої доби ворожі обстріли фіксувались: 

  •  23:11 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, смт Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі.
  •  15:20 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном постраждала 30-річна жінка.
  •  15:16 Куп'янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.
  •  14:12 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік.
  •  12:30 Куп'янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу «Іскандер» зруйновані будівлі хлібзаводу. Постраждав 64-річний цивільний чоловік.
  •  11:00 Куп'янський район, Дворічанська ТГ, с. Дворічна. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 47 років.
  •  10:20 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Лісне. Внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 500м.кв. та лісова підстилка на площі 1 га.
  •  10:03 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 6,6га. Постраждав 67-річний чоловік.

Агресор атакував Миколаївщину: удари по Очакову та Куцурбській громаді14.09.24, 07:45 • 24704 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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