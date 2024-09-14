В Харькове армия рф попала КАБом по территории строительства жилого комплекса - ОВА
Киев • УНН
В Харькове российская армия попала КАБом по территории строительства жилого комплекса. В результате вражеских обстрелов в области за сутки пять человек получили ранения, повреждены дома и инфраструктура.
российские войска в ночь на 14 сентября в Харькове нанесли удар КАБом по территории строительства жилого комплекса. Обошлось без пострадавших. Вследствие вражеских обстрелов в области за прошедшие сутки пять человек получили ранения. Об этом в субботу сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
14 сент. 04:47 м. Харьков, Холодногорский р-н. Попадание КАБ по территории строительства жилого комплекса, удар в землю, без пострадавших
По словам главы ОВА, за прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировались:
- 23:11 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, пгт Золочев. В результате удара КАБ повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки и три легковых автомобиля.
- 15:20 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате вражеского обстрела FPV-дроном пострадала 30-летняя женщина.
- 15:16 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждено частное домовладение.
- 14:12 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадал 65-летний мужчина.
- 12:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела «Искандер» разрушены здания хлебозавода. Пострадал 64-летний гражданский мужчина.
- 11:00 Купянский район, Двуречанская ТГ, с. Двуречная. В результате обстрела пострадал мужчина 47 лет.
- 10:20 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Лесное. В результате обстрела горела трава и ветки на площади 500м.кв. и лесная подстилка на площади 1 га.
- 10:03 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 6,6 га. Пострадал 67-летний мужчина.
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