Агрессор атаковал Николаевскую область: удары по Очакову и Куцурбской громаде
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли Николаевскую область. Зафиксированы артиллерийские удары по Очакову и атака БпЛА «Ланцет» по Куцурбской общине. Жертв и пострадавших нет.
Агрессор несколько раз в течение суток ударил по Николаевской области. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
13 сентября, в 15:05 и 17:20 террористические войска ударили из артиллерии по акватории города Очаков и Очаковской громады.
К счастью, пострадавших нет.
Кроме того, вчера в 22:30 оккупанты направили БпЛА типа «Ланцет» по Куцурбской громаде. Здесь тоже обошлось без жертв.
Армія РФ обстріляла Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині11 сентября 2024, 04:38 • 33960 просмотров