Агрессор атаковал Николаевскую область: удары по Очакову и Куцурбской громаде

Агрессор несколько раз в течение суток ударил по Николаевской области. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области

13 сентября, в 15:05 и 17:20 террористические войска ударили из артиллерии по акватории города Очаков и Очаковской громады.

К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вчера в 22:30 оккупанты направили БпЛА типа «Ланцет» по Куцурбской громаде. Здесь тоже обошлось без жертв.

Армія РФ обстріляла Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині