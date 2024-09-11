Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине
Киев • УНН
Глава Николаевской ОГА сообщил об артиллерийских обстрелах в области 10 сентября. Под удар попали Куцурубская и Очаковская громады, пострадавших нет.
Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 07:00 утра 11 сентября, передает УНН.
Детали
10 сентября в 11:39 враг нанес артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. К счастью, пострадавших нет.
Также 10 сентября, в 12:58, под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.
Информация предоставлена районными военными администрациями.
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