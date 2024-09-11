Армія РФ обстріляла Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині
Київ • УНН
Голова Миколаївської ОВА повідомив про артилерійські обстріли в області 10 вересня. Під удар потрапили Куцурубська та Очаківська громади, постраждалих немає.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 11 вересня, передає УНН.
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10 вересня о 11:39 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. На щастя, постраждалих немає.
Також 10 вересня, о 12:58, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Інформація надана районними військовими адміністраціями.
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