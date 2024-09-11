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Армія РФ обстріляла Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині

Армія РФ обстріляла Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 34224 перегляди

Голова Миколаївської ОВА повідомив про артилерійські обстріли в області 10 вересня. Під удар потрапили Куцурубська та Очаківська громади, постраждалих немає.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 11 вересня, передає УНН.

Деталі

10 вересня о 11:39 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. На щастя, постраждалих немає.

Також 10 вересня, о 12:58, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Інформація надана районними військовими адміністраціями.

Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків08.09.24, 16:14 • 26092 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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