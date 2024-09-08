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Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків

Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків

Київ • УНН

 • 26092 перегляди

З-під завалів готелю в Миколаївці на Донеччині деблоковано тіла двох чоловіків після авіаудару рф. Загиблі приїхали для стерилізації безпритульних тварин, розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.

З-під завалів готелю в Миколаївці на Донеччині по якому вдарила рф, деблоковано тіла двох чоловіків. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 7 вересня 2024 року, близько 22:00, ворожі війська вдарили по місту Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами "ФАБ-250" з "УМПК".

Повідомляється, що внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.

"Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин", - зазначається в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Через ворожі удари по Костянтинівці та Катеринівці три людини загинуло, шестеро зазнали поранень.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП

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