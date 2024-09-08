Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків
Київ • УНН
З-під завалів готелю в Миколаївці на Донеччині деблоковано тіла двох чоловіків після авіаудару рф. Загиблі приїхали для стерилізації безпритульних тварин, розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.
З-під завалів готелю в Миколаївці на Донеччині по якому вдарила рф, деблоковано тіла двох чоловіків. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 7 вересня 2024 року, близько 22:00, ворожі війська вдарили по місту Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами "ФАБ-250" з "УМПК".
Повідомляється, що внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.
"Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин", - зазначається в повідомленні.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Через ворожі удари по Костянтинівці та Катеринівці три людини загинуло, шестеро зазнали поранень.