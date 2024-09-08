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Окупанти завдали авіаудару по готелю в Миколаївці на Донеччині

Окупанти завдали авіаудару по готелю в Миколаївці на Донеччині

Київ • УНН

 • 25426 перегляди

7 вересня терористи атакували готель у Миколаївці Донецької області. Рятувальники розбирають завали, шукаючи двох людей, які можуть бути під ними.

7 вересня близько 21:50 окупанти завдали удару по готелю в місті Миколаївка на Донеччині. Про це повідомляє Суспільне Донбас, передає УНН.

Деталі

За словами заступника начальника Миколаївська міська військова адміністрації Краматорського району Донецької області Володимира Проскуніна, напад на місто був здійснений за допомогою авіабомб. Наразі на місці події тривають пошукові роботи і розбір завалів. Рятувальники працюють над тим, щоб знайти двох людей, які, ймовірно, опинилися під завалами.

Інформація про постраждалих та точні наслідки атаки наразі уточнюються.

На Донеччині завершено ремонт водогону: водопостачання відновлять протягом доби04.09.24, 15:18 • 24188 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна

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