Окупанти завдали авіаудару по готелю в Миколаївці на Донеччині

7 вересня близько 21:50 окупанти завдали удару по готелю в місті Миколаївка на Донеччині. Про це повідомляє Суспільне Донбас, передає УНН.

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За словами заступника начальника Миколаївська міська військова адміністрації Краматорського району Донецької області Володимира Проскуніна, напад на місто був здійснений за допомогою авіабомб. Наразі на місці події тривають пошукові роботи і розбір завалів. Рятувальники працюють над тим, щоб знайти двох людей, які, ймовірно, опинилися під завалами.

Інформація про постраждалих та точні наслідки атаки наразі уточнюються.

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