На Донеччині завершено ремонт водогону: водопостачання відновлять протягом доби
Київ • УНН
Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив про завершення ремонту Другого Донецького водогону. Водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі протягом доби.
У середу, 4 вересня, на Донеччині завершили ремонт Другого Донецького водогону завершено. Про це розповів голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Ремонт Другого Донецького водогону завершено. Фахівці вже розпочали заповнювати його водою
За його словами, водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі протягом доби.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що на у Донецькій області скорочено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки через ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні.