На Донеччині скорочено подачу води – ОВА
Київ • УНН
У Донецькій області скорочено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки через ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні. Відновлення повного водопостачання очікується після завершення ремонту.
У Донецькій області, у зв’язку із проведенням аварійних робіт, скорочено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Пише УНН із посиланням на керівника Донецької ОВА, Вадима Філашкіна.
Скорочено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Сьогодні зранку розпочалися ремонтні роботи на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону – інформує ТГ-канал Донецької ОВА.
У відомстві обіцяють, що як тільки ремонтні роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене в повному обсязі.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що у Донецькій області тимчасово обмежено подачу води до Дружківки та Костянтинівки через аварійні роботи на Другому Донецькому водогоні. За прогнозами, ремонт триватиме близько двох діб.