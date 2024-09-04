В Донецкой области сокращена подача воды - ОВА

В Донецкой области, в связи с проведением аварийных работ, сокращено водоснабжение в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Пишет УНН со ссылкой на руководителя Донецкой ОГА, Вадима Филашкина.

Сокращено водоснабжение в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Сегодня утром начались ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода - информирует ТГ-канал Донецкой ОГА.

В ведомстве обещают, что как только ремонтные работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что в Донецкой области временно ограничена подача воды в Дружковку и Константиновку из-за аварийных работ на Втором Донецком водопроводе. По прогнозам, ремонт продлится около двух суток.