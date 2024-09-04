В Донецкой области завершен ремонт водопровода: водоснабжение восстановят в течение суток
Киев • УНН
Председатель ОГА Вадим Филашкин сообщил о завершении ремонта Второго Донецкого водопровода. Водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме в течение суток.
В среду, 4 сентября, в Донецкой области завершили ремонт Второго Донецкого водопровода завершен. Об этом рассказал председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Ремонт Второго Донецкого водопровода завершен. Специалисты уже начали заполнять его водой
По его словам, водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме в течение суток.
Напомним,
Ранее УНН писал, что в Донецкой области сокращено водоснабжение в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку из-за ремонтных работ на Втором Донецком водопроводе.