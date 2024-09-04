В Донецкой области завершен ремонт водопровода: водоснабжение восстановят в течение суток

В среду, 4 сентября, в Донецкой области завершили ремонт Второго Донецкого водопровода завершен. Об этом рассказал председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Ремонт Второго Донецкого водопровода завершен. Специалисты уже начали заполнять его водой - пишет Филашкин.

По его словам, водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме в течение суток.

Напомним,

Ранее УНН писал, что в Донецкой области сокращено водоснабжение в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку из-за ремонтных работ на Втором Донецком водопроводе.