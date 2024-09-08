Оккупанты нанесли авиаудар по гостинице в Николаевке в Донецкой области

7 сентября около 21:50 оккупанты нанесли удар по гостинице в городе Николаевка Донецкой области. Об этом сообщает Суспільне Донбас, передает УНН.

Детали

По словам заместителя начальника Николаевская городская военная администрации Краматорского района Донецкой области Владимира Проскунина, нападение на город было осуществлено с помощью авиабомб. Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Спасатели работают над тем, чтобы найти двух людей, которые, вероятно, оказались под завалами.

Информация о пострадавших и точные последствия атаки пока уточняются.

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