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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли авиаудар по гостинице в Николаевке в Донецкой области

Оккупанты нанесли авиаудар по гостинице в Николаевке в Донецкой области

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 22:10  •  1667 просмотра

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7 сентября террористы атаковали отель в Николаевке Донецкой области. Спасатели разбирают завалы, ища двух людей, которые могут быть под ними.

7 сентября около 21:50 оккупанты нанесли удар по гостинице в городе Николаевка Донецкой области. Об этом сообщает Суспільне Донбас, передает УНН.

Детали

По словам заместителя начальника Николаевская городская военная администрации Краматорского района Донецкой области Владимира Проскунина, нападение на город было осуществлено с помощью авиабомб. Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Спасатели работают над тем, чтобы найти двух людей, которые, вероятно, оказались под завалами.

Информация о пострадавших и точные последствия атаки пока уточняются.

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Юлия Котвицкая

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