Удар по Костянтинівці та Катеринівці: загинуло три людини, поранено шістьох
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Костянтинівки та Катеринівки на Донеччині загинуло 3 мирних жителі, 6 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, магазин, аптеку, автомобілі та лінії електропередач.
Через ворожі удари по Костянтинівці та Катеринівці три людини загинуло, шестеро зазнали поранень. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Донецької області.
Вчора, 7 вересня, зранку росіяни атакували Костянтинівку, за кілька годин відкрили вогонь по Катеринівці. Допомогу пораненим надавали парамедики поліції. Близько 9.15 окупанти вдарили по Костянтинівці з артилерії. Внаслідок обстрілу загинуло троє мирних мешканців, четверо отримали осколкові поранення
Пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, аптека, автомобілі, лінія електропередачі. Повідомляється, що бб 11.20 ворог накрив зі ствольної артилерії Катеринівку. Поранення отримали дві жінки – 61 та 74 років. Руйнувань зазнали два приватні будинки.
"Парамедики поліції надали пораненим медичну допомогу та евакуювали до лікарні", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
7 вересня близько 21:50 окупанти завдали удару по готелю в місті Миколаївка на Донеччині.