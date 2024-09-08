Удар по Константиновке и Катериновке: погибли три человека, ранены шесть

Из-за вражеских ударов по Константиновке и Катериновке три человека погибли, шестеро получили ранения. Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Донецкой области.

Вчера, 7 сентября, утром россияне атаковали Константиновку, через несколько часов открыли огонь по Катериновке. Помощь раненым оказывали парамедики полиции. Около 9.15 оккупанты ударили по Константиновке из артиллерии. В результате обстрела погибли трое мирных жителей, четверо получили осколочные ранения - говорится в сообщении.

Повреждены многоквартирный дом, магазин, аптека, автомобили, линия электропередачи. Сообщается, что в 11.20 враг накрыл из ствольной артиллерии Катериновку. Ранения получили две женщины - 61 и 74 лет. Разрушениям подверглись два частных дома.

«Парамедики полиции оказали раненым медицинскую помощь и эвакуировали в больницу», - отмечается в сообщении.

Дополнение

7 сентября около 21:50 оккупанты нанесли удар по гостинице в городе Николаевка в Донецкой области.