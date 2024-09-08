Удар рф по гостинице в Николаевке: из-под завалов деблокированы тела двух мужчин

Из-под завалов отеля в Николаевке в Донецкой области по которому ударила рф, деблокированы тела двух мужчин. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 7 сентября 2024 года, около 22:00, вражеские войска ударили по городу Николаевка Краматорского района, предварительно, авиабомбами «ФАБ-250» с «УМПК».

Сообщается, что в результате попадания средства поражения по местному отелю произошло разрушение здания, где в то время находились гражданские.

«Сейчас из-под завалов деблокированы тела двух мужчин 33 и 42 лет, которые приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных», - отмечается в сообщении.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Из-за вражеских ударов по Константиновке и Катериновке три человека погибли, шестеро получили ранения.