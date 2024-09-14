Агресор атакував Миколаївщину: удари по Очакову та Куцурбській громаді
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Миколаївську область. Зафіксовано артилерійські удари по Очакову та атаку БпЛА "Ланцет" по Куцурбській громаді. Жертв та постраждалих немає.
Агресор декілька разів протягом доби вдарив по Миколаївщині. Жертв немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області
13 вересня, о 15:05 та 17:20 терористичні війська вдарили з артилерії по акваторії міста Очаків та Очаківської громади.
На щастя, постраждалих немає.
Крім того, вчора о 22:30 окупанти спрямували БпЛА типу "Ланцет" по Куцурбській громаді. Тут теж обійшлося без жертв.
Армія РФ обстріляла Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині11.09.24, 07:38 • 34225 переглядiв