Трое погибших, четверо раненых и 60 поврежденных объектов - последствия атак рф в Донецкой области

В Донецкой области в результате российских атак за прошедшие сутки, 13 сентября, трое жителей погибли, еще четверо получили ранения. Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов региона из различного вида вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

За сутки полицейские в Донецкой области зафиксировали 2405 вражеских ударов.

В результате вражеских атак повреждены 60 гражданских объектов.

На Белицкое россияне сбросили две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" с модулями УМПК - убили человека, еще двоих ранили. Повреждены многоквартирный дом, предприятие, церковь, СТО, автомобили, хозяйственные постройки.

Константиновку войска рф атаковали тремя авиабомбами "КАБ-250" с модулями УМПК и накрыли из артиллерии - погиб гражданский человек. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, цех, газопровод.

На Запоріжжі з-під завалів пошкодженого через обстріл рф будинку дістали загиблого

В результате артобстрела погиб человек в Богоявленке.

Ударом авиабомбы "КАБ-250" с модулем УМПК в Полтавке ранен гражданский человек, повреждены 11 домов, админздание.

В Курахово в результате удара дроном травмирован человек.

Три раза оккупанты обстреляли Покровск - разрушениям подверглись 2 частных дома, объекты критической инфраструктуры.

У Харкові армія рф влучила КАБом по території будівництва житлового комплексу - ОВА