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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое погибших, четверо раненых и 60 поврежденных объектов - последствия атак рф в Донецкой области

Трое погибших, четверо раненых и 60 поврежденных объектов - последствия атак рф в Донецкой области

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 08:38  •  7425 просмотра

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В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей, четверо ранены. Армия рф атаковала 12 населенных пунктов, повредив 60 гражданских объектов.

В Донецкой области в результате российских атак за прошедшие сутки, 13 сентября, трое жителей погибли, еще четверо получили ранения. Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов региона из различного вида вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

Детали

За сутки полицейские в Донецкой области зафиксировали 2405 вражеских ударов.

В результате вражеских атак повреждены 60 гражданских объектов.

На Белицкое россияне сбросили две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" с модулями УМПК - убили человека, еще двоих ранили. Повреждены многоквартирный дом, предприятие, церковь, СТО, автомобили, хозяйственные постройки.

Константиновку войска рф атаковали тремя авиабомбами "КАБ-250" с модулями УМПК и накрыли из артиллерии - погиб гражданский человек. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, цех, газопровод.

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В Курахово в результате удара дроном травмирован человек.

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Татьяна Краевская

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