На Харьковщине россияне убили женщину, еще двое мирных жителей ранены в результате обстрела из РСЗО "Торнадо"

В результате российского обстрела села Пески-Радьковские на Харьковщине погибла женщина, еще двое гражданских ранены. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубод, передает УНН.

Детали

По его информации, в 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо - С" по с. Пески-Радьковские Изюмского района.

К сожалению, в результате российской агрессии погибла 72-летняя женщина, ее тело из-под завалов изъяли спасатели - написал он.

Двух гражданских, мужчину и женщину, госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним

В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей, четверо ранены. Армия рф атаковала 12 населенных пунктов, повредив 60 гражданских объектов.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі