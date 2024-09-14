На Харьковщине россияне убили женщину, еще двое мирных жителей ранены в результате обстрела из РСЗО "Торнадо"
Киев • УНН
российские войска обстреляли село Пески-Радьковские в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки погибла 72-летняя женщина, еще двое гражданских получили ранения и были госпитализированы.
В результате российского обстрела села Пески-Радьковские на Харьковщине погибла женщина, еще двое гражданских ранены. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубод, передает УНН.
Детали
По его информации, в 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо - С" по с. Пески-Радьковские Изюмского района.
К сожалению, в результате российской агрессии погибла 72-летняя женщина, ее тело из-под завалов изъяли спасатели
Двух гражданских, мужчину и женщину, госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним
В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей, четверо ранены. Армия рф атаковала 12 населенных пунктов, повредив 60 гражданских объектов.
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