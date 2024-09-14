В Харькове зафиксировано возгорание из-за удара оккупантов
Киев • УНН
Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано возгорание нежилых помещений, предварительно использовано по меньшей мере две кассетные авиабомбы.
В Харькове из-за вражеского удара зафиксированы возгорания нежилых помещений. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Сегодня оккупанты осуществили ракетные удары по Харькову. Вражеские атаки поразили Киевский район города. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным, удары были нанесены по меньшей мере двумя кассетными авиационными бомбами. В результате обстрелов зафиксированы возгорания нежилых помещений.
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