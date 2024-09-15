Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове: по меньшей мере 25 пострадавших, из них трое детей

российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе, на эту минуту - трое раненых, - говорится в сообщении.

Позже Синегубов отметил, что удар был по многоэтажному жилому дому.

«Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже», - написал он.

В 15:52 Синегубов сообщил, что на эту минуту - 25 пострадавших, из них - трое детей.

В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.

Напомним,

Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано возгорание нежилых помещений, предварительно использовано по меньшей мере две кассетные авиабомбы.