Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове: по меньшей мере 25 пострадавших, из них трое детей
Киев • УНН
российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова. В результате удара пострадали 25 человек, в том числе трое детей, возник пожар и разрушения здания.
российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе, на эту минуту - трое раненых, - говорится в сообщении.
Позже Синегубов отметил, что удар был по многоэтажному жилому дому.
«Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже», - написал он.
В 15:52 Синегубов сообщил, что на эту минуту - 25 пострадавших, из них - трое детей.
В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.
Напомним,
Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано возгорание нежилых помещений, предварительно использовано по меньшей мере две кассетные авиабомбы.