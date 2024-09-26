В Харьковской области россияне обстреляли 4 района, из-за утренней атаки рф есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска обстреляли населенные пункты 4 районов Харьковской области. В результате утреннего удара по селу Ивашки пострадал один человек, повреждены здания и инфраструктура в других селах.
В Харьковской области под ударами военных рф за прошедшие сутки находились населенные пункты 4 районов, сегодня утром враг ударил по селу Ивашки, есть пострадавший, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские удары зафиксированы:
- 07:00, Богодуховский р-н, с. Ивашки. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.
- 23:03, Купянский р-н, с. Приколотное. В результате авиационного удара горела трава на площади 400 м кв. Повреждены окна, крыша жилого дома, кровля складского здания.
- 19:40, Богодуховский р-н, с. Дуванка. В результате артобстрела получили повреждения частные дома, хозяйственные постройки.
- 15:00, Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате обстрела горел флигель.
- 14:40, Изюмский р-н, с. Богуславка, за пределами. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 15 га.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже четырех человек25 сентября 2024, 11:47 • 12315 просмотров