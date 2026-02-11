З-під завалів у Богодухові вилучили тіла чотирьох загиблих, серед яких троє дітей – ДСНС

Рятувальна операція у місті Богодухів на Харківщині завершилася трагічною знахідкою: під уламками зруйнованого будинку виявили тіла цілої родини. Внаслідок нічної атаки російського безпілотника приватний житловий сектор зазнав значних руйнувань, що призвело до загибелі мирних мешканців та пожежі на великій площі. Про це повідомила ДСНС, пише УНН.

Деталі

Ворожий удар повністю знищив житловий будинок, спровокувавши займання на площі 60 квадратних метрів. Під час розбору конструкцій співробітники ДСНС вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох маленьких дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки.

Загалом від отриманих травм загинули чотири людини, які на момент вибуху перебували в епіцентрі влучання.

Окрім загиблих, поранення отримали ще двоє осіб. Серед постраждалих – 35-річна вагітна жінка, яку оперативно госпіталізували для надання спеціалізованої медичної допомоги. Рятувальні роботи ускладнювалися значним обсягом завалів та необхідністю залучення кінологів для перевірки кожного метра території.

На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару