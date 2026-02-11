З-під завалів у Богодухові вилучили тіла чотирьох загиблих, серед яких троє дітей – ДСНС

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 7576 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 11423 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 14639 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 18073 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 17134 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15345 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18591 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23730 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16088 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 26813 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська ілюстрація серед найкращих у світі: Маргарита Вінклер здобула міжнародну нагородуVideo10 лютого, 15:59 • 3156 перегляди
Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10 лютого, 17:07 • 4536 перегляди
Поплавський залишає посаду ректора університету культури10 лютого, 17:21 • 8830 перегляди
Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти10 лютого, 17:32 • 4078 перегляди
Грузія "терпляче" чекає відновлення відносин зі США після ігнорування Венсом Тбілісі - AFP10 лютого, 18:14 • 4436 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 19982 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 26813 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 24293 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 40539 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 48320 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Джей Ді Венс
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Бельгія
Богодухів
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 21019 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 22883 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 22623 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 48468 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 50269 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Boeing 737
Ракетний комплекс "Тор"

З-під завалів у Богодухові вилучили тіла чотирьох загиблих, серед яких троє дітей – ДСНС

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Богодухові під завалами зруйнованого будинку виявили тіла чотирьох загиблих, серед яких троє дітей. Причиною стала нічна атака російського безпілотника, яка також спричинила пожежу.

З-під завалів у Богодухові вилучили тіла чотирьох загиблих, серед яких троє дітей – ДСНС

Рятувальна операція у місті Богодухів на Харківщині завершилася трагічною знахідкою: під уламками зруйнованого будинку виявили тіла цілої родини. Внаслідок нічної атаки російського безпілотника приватний житловий сектор зазнав значних руйнувань, що призвело до загибелі мирних мешканців та пожежі на великій площі. Про це повідомила ДСНС, пише УНН.

Деталі

Ворожий удар повністю знищив житловий будинок, спровокувавши займання на площі 60 квадратних метрів. Під час розбору конструкцій співробітники ДСНС вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох маленьких дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки.

Загалом від отриманих травм загинули чотири людини, які на момент вибуху перебували в епіцентрі влучання.

Окрім загиблих, поранення отримали ще двоє осіб. Серед постраждалих – 35-річна вагітна жінка, яку оперативно госпіталізували для надання спеціалізованої медичної допомоги. Рятувальні роботи ускладнювалися значним обсягом завалів та необхідністю залучення кінологів для перевірки кожного метра території.

На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару11.02.26, 00:52 • 7582 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Богодухів