Из-под завалов в Богодухове извлечены тела четырех погибших, среди которых трое детей – ГСЧС

Спасательная операция в городе Богодухов Харьковской области завершилась трагической находкой: под обломками разрушенного дома обнаружили тела целой семьи. В результате ночной атаки российского беспилотника частный жилой сектор получил значительные разрушения, что привело к гибели мирных жителей и пожару на большой площади. Об этом сообщила ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Вражеский удар полностью уничтожил жилой дом, спровоцировав возгорание на площади 60 квадратных метров. Во время разбора конструкций сотрудники ГСЧС извлекли тела 34-летнего мужчины и троих маленьких детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки.

Всего от полученных травм погибли четыре человека, которые на момент взрыва находились в эпицентре попадания.

Кроме погибших, ранения получили еще два человека. Среди пострадавших – 35-летняя беременная женщина, которую оперативно госпитализировали для оказания специализированной медицинской помощи. Спасательные работы осложнялись значительным объемом завалов и необходимостью привлечения кинологов для проверки каждого метра территории.

В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара