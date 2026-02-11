Из-под завалов в Богодухове извлечены тела четырех погибших, среди которых трое детей – ГСЧС

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 7052 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12 • 11157 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 14470 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 17916 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 17053 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 15300 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 18552 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23717 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16080 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 26736 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную наградуVideo10 февраля, 15:59 • 3046 просмотра
Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10 февраля, 17:07 • 4372 просмотра
Поплавский покидает пост ректора университета культуры10 февраля, 17:21 • 8652 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 3914 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 4268 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 19906 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 26735 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 24228 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 40485 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 48269 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Джей Ди Вэнс
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Бельгия
Богодухов
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 20989 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 22852 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22596 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48442 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50242 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Боинг 737
Ракетный комплекс "Тор

Из-под завалов в Богодухове извлечены тела четырех погибших, среди которых трое детей – ГСЧС

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Богодухове под завалами разрушенного дома обнаружены тела четырех погибших, среди которых трое детей. Причиной стала ночная атака российского беспилотника, которая также вызвала пожар.

Из-под завалов в Богодухове извлечены тела четырех погибших, среди которых трое детей – ГСЧС

Спасательная операция в городе Богодухов Харьковской области завершилась трагической находкой: под обломками разрушенного дома обнаружили тела целой семьи. В результате ночной атаки российского беспилотника частный жилой сектор получил значительные разрушения, что привело к гибели мирных жителей и пожару на большой площади. Об этом сообщила ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Вражеский удар полностью уничтожил жилой дом, спровоцировав возгорание на площади 60 квадратных метров. Во время разбора конструкций сотрудники ГСЧС извлекли тела 34-летнего мужчины и троих маленьких детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки.

Всего от полученных травм погибли четыре человека, которые на момент взрыва находились в эпицентре попадания.

Кроме погибших, ранения получили еще два человека. Среди пострадавших – 35-летняя беременная женщина, которую оперативно госпитализировали для оказания специализированной медицинской помощи. Спасательные работы осложнялись значительным объемом завалов и необходимостью привлечения кинологов для проверки каждого метра территории.

В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара11.02.26, 00:52 • 7056 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Богодухов