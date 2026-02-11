"Нема слів, щоб описати російських вбивць" - Сибіга відреагував на удар БПЛА по Богодухову

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 3028 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 12042 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 12267 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 16414 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27760 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23258 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37728 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38066 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33572 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32697 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Популярнi новини
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 20367 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 15674 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11489 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 15031 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 11363 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 12042 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 11440 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 15107 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27760 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40907 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Львів
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 2026 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 6406 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11557 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30284 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31698 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

"Нема слів, щоб описати російських вбивць" - Сибіга відреагував на удар БПЛА по Богодухову

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку російського дрона по житловому будинку в Богодухові, внаслідок якої загинули троє дітей та їхній 24-річний батько. Він наголосив, що дії держави-агресора не можуть залишитися безкарними, а кожен російський злочинець має постати перед правосуддям.

"Нема слів, щоб описати російських вбивць" - Сибіга відреагував на удар БПЛА по Богодухову

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку російського дрона по житловому будинку у Богодухові на Харківщині, що сталась у ніч на 11 лютого. Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.

Деталі

Немає слів, щоб описати російських убивць, які спрямували бойовий дрон на житловий будинок у Богодухові Харківської області, вбивши трьох малюків - двох дворічних хлопчиків і однорічну дівчинку - разом із їхнім 24-річним батьком. Живою залишилася лише поранена вагітна мати з опіками

 - йдеться в дописі очільника МЗС.

Сибіга додав, що дії держави-агресора і терориста - російської федерації - не можуть залишитися безкарними.

Кожен російський злочинець, відповідальний за це та інші звірства, має постати перед правосуддям. Усі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення реальної відповідальності, повинні бути прискорені

- заявив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо

У Богодухові на Харківщині під уламками будинку, зруйнованого російським дроном, виявили тіла цілої родини.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаКримінал та НП
Соціальна мережа
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Харківська область
Міністерство закордонних справ України
Богодухів
Україна