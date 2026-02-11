"Нема слів, щоб описати російських вбивць" - Сибіга відреагував на удар БПЛА по Богодухову

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку російського дрона по житловому будинку у Богодухові на Харківщині, що сталась у ніч на 11 лютого. Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.

Немає слів, щоб описати російських убивць, які спрямували бойовий дрон на житловий будинок у Богодухові Харківської області, вбивши трьох малюків - двох дворічних хлопчиків і однорічну дівчинку - разом із їхнім 24-річним батьком. Живою залишилася лише поранена вагітна мати з опіками

Сибіга додав, що дії держави-агресора і терориста - російської федерації - не можуть залишитися безкарними.

Кожен російський злочинець, відповідальний за це та інші звірства, має постати перед правосуддям. Усі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення реальної відповідальності, повинні бути прискорені