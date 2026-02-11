$43.090.06
14:43 • 2336 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 10934 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 11605 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 15737 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 26960 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23051 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37495 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37883 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33391 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32612 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 09:00 • 26960 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 40529 просмотра
"Нет слов, чтобы описать русских убийц" - Сибига отреагировал на удар БПЛА по Богодухову

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку российского дрона по жилому дому в Богодухове, в результате которой погибли трое детей и их 24-летний отец. Он подчеркнул, что действия государства-агрессора не могут остаться безнаказанными, а каждый российский преступник должен предстать перед правосудием.

"Нет слов, чтобы описать русских убийц" - Сибига отреагировал на удар БПЛА по Богодухову

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку российского дрона по жилому дому в Богодухове Харьковской области, произошедшую в ночь на 11 февраля. Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.

Детали

Нет слов, чтобы описать российских убийц, которые направили боевой дрон на жилой дом в Богодухове Харьковской области, убив троих малышей - двух двухлетних мальчиков и годовалую девочку - вместе с их 24-летним отцом. В живых осталась только раненая беременная мать с ожогами

 - говорится в сообщении главы МИД.

Сибига добавил, что действия государства-агрессора и террориста - российской федерации - не могут остаться безнаказанными.

Каждый российский преступник, ответственный за это и другие зверства, должен предстать перед правосудием. Все международные усилия, направленные на достижение реальной ответственности, должны быть ускорены

- заявил министр иностранных дел Украины.

Напомним

В Богодухове Харьковской области под обломками дома, разрушенного российским дроном, обнаружили тела целой семьи.

Евгений Устименко

Украина