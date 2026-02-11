"Нет слов, чтобы описать русских убийц" - Сибига отреагировал на удар БПЛА по Богодухову

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку российского дрона по жилому дому в Богодухове Харьковской области, произошедшую в ночь на 11 февраля. Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.

Детали

Нет слов, чтобы описать российских убийц, которые направили боевой дрон на жилой дом в Богодухове Харьковской области, убив троих малышей - двух двухлетних мальчиков и годовалую девочку - вместе с их 24-летним отцом. В живых осталась только раненая беременная мать с ожогами - говорится в сообщении главы МИД.

Сибига добавил, что действия государства-агрессора и террориста - российской федерации - не могут остаться безнаказанными.

Каждый российский преступник, ответственный за это и другие зверства, должен предстать перед правосудием. Все международные усилия, направленные на достижение реальной ответственности, должны быть ускорены - заявил министр иностранных дел Украины.

Напомним

В Богодухове Харьковской области под обломками дома, разрушенного российским дроном, обнаружили тела целой семьи.