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5 районів Харківщини зазнали атак рф, 8 постраждалих

5 районів Харківщини зазнали атак рф, 8 постраждалих

Київ • УНН

 • 20443 перегляди

У Харківській області за добу російські війська обстріляли 5 районів. Найбільше постраждала Куп'янщина, пошкоджено будинки та інфраструктуру, 8 мирних жителів отримали поранення.

У Харківській області атак російських військ минулої доби зазнали 5 районів, найбільше - Куп'янщина, відомо про 8 постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

  • 18:00 Харківський р-н, село Токарівка. Скидання двох гранат з ворожого дрону на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.  
  • 16:35 Ізюмський р-н, село Богуславка. Внаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років.  
  • 16:00 Богодухівський район, село Перовське. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.  
  • 15:30 Куп'янський р-н, місто Куп'янськ, 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджені квартири.  
  • 15:30 Чугуївський район, село Охримівка. Внаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік.  
  • 12:45 Куп'янський р-н, село Ківшарівка. Горів гараж та автомобіль. 
  • 12:05 Куп'янський р-н, Кіндрашівська громада. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 кв. м.  
  • 09:45 Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Пошкоджено дах комунального закладу.

На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов 03.10.24, 12:09 • 17718 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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