5 районов Харьковской области подверглись атакам рф, 8 пострадавших

В Харьковской области атакам российских войск за прошедшие сутки подверглись 5 районов, больше всего - Купянщина, известно о 8 пострадавших, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:

18:00 Харьковский р-н, село Токаревка. Сброс двух гранат с вражеского дрона на мотоблок. Пострадали 62-летняя женщина и 67-летний мужчина.

16:35 Изюмский р-н, село Богуславка. В результате обстрела разрушены два дома, повреждено остекление окон и кровли 10 частных домов. Пострадали две женщины 75 и 73 лет.

16:00 Богодуховский район, село Перовское. В результате обстрела частично повреждены частный дом, хозяйственные постройки, энергосети. Получили ранения 44-летний мужчина, 66-летняя женщина и 50-летняя женщина.

15:30 Купянский р-н, город Купянск, 5-этажный дом. В результате обстрела повреждены квартиры.

15:30 Чугуевский район, село Охримовка. В результате обстрела пострадал 31-летний мужчина.

12:45 Купянский р-н, село Ковшаровка. Горел гараж и автомобиль.

12:05 Купянский р-н, Кондрашевская громада. В результате обстрела горела лесная подстилка на площади 800 кв. м.

09:45 Купянский р-н, город Купянск. Повреждена крыша коммунального учреждения.

На севере Харьковщины рассматривают вопрос принудительной эвакуации из-за атак рф - Синегубов