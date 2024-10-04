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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 районов Харьковской области подверглись атакам рф, 8 пострадавших

5 районов Харьковской области подверглись атакам рф, 8 пострадавших

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:53  •  4850 просмотра

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В Харьковской области за сутки российские войска обстреляли 5 районов. Больше всего пострадала Купянщина, повреждены дома и инфраструктура, 8 мирных жителей получили ранения.

В Харьковской области атакам российских войск за прошедшие сутки подверглись 5 районов, больше всего - Купянщина, известно о 8 пострадавших, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:

  • 18:00 Харьковский р-н, село Токаревка. Сброс двух гранат с вражеского дрона на мотоблок. Пострадали 62-летняя женщина и 67-летний мужчина.  
  • 16:35 Изюмский р-н, село Богуславка. В результате обстрела разрушены два дома, повреждено остекление окон и кровли 10 частных домов. Пострадали две женщины 75 и 73 лет.  
  • 16:00 Богодуховский район, село Перовское. В результате обстрела частично повреждены частный дом, хозяйственные постройки, энергосети. Получили ранения 44-летний мужчина, 66-летняя женщина и 50-летняя женщина.  
  • 15:30 Купянский р-н, город Купянск, 5-этажный дом. В результате обстрела повреждены квартиры.  
  • 15:30 Чугуевский район, село Охримовка. В результате обстрела пострадал 31-летний мужчина.  
  • 12:45 Купянский р-н, село Ковшаровка. Горел гараж и автомобиль. 
  • 12:05 Купянский р-н, Кондрашевская громада. В результате обстрела горела лесная подстилка на площади 800 кв. м.  
  • 09:45 Купянский р-н, город Купянск. Повреждена крыша коммунального учреждения.

На севере Харьковщины рассматривают вопрос принудительной эвакуации из-за атак рф - Синегубов3 октября 2024, 09:09 • 15976 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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