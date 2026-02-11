БПЛА рф атакував автомобіль швидкої допомоги на Харківщині, є загибла

Фото: Національна поліція України

Сьогодні, 11 лютого, російські окупанти атакували службовий автомобіль первинної медичної допомоги на Харківщині. Внаслідок удару автомобіль загорівся, одна жінка загинула на місці події. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

11 лютого близько 13:00 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, поблизу села Борщівка, ворожий безпілотний літальний апарат влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги. Унаслідок удару транспортний засіб загорівся. У салоні перебувало п’ятеро осіб - медичні працівники та цивільні громадяни. Одна жінка загинула на місці події - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група та профільні служби. Поліція продовжує фіксацію воєнних злочинів, вчинених військовими рф проти цивільного населення Харківщини. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Богодухову загинула ціла родина: двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка та 34-річний чоловік. 74-річна жінка отримала поранення.