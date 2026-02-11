БПЛА РФ атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, есть погибшая

Фото: Национальная полиция Украины

Сегодня, 11 февраля, российские оккупанты атаковали служебный автомобиль первичной медицинской помощи в Харьковской области. В результате удара автомобиль загорелся, одна женщина погибла на месте происшествия. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

11 февраля около 13:00 на автодороге Киев–Харьков–Должанский, вблизи села Борщевка, вражеский беспилотный летательный аппарат попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи. В результате удара транспортное средство загорелось. В салоне находились пять человек - медицинские работники и гражданские лица. Одна женщина погибла на месте происшествия - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа и профильные службы. Полиция продолжает фиксацию военных преступлений, совершенных военными рф против гражданского населения Харьковщины. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В результате российского удара по Богодухову погибла целая семья: двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и 34-летний мужчина. 74-летняя женщина получила ранения.