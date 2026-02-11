БПЛА РФ атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, есть погибшая

$43.090.06
13:50
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзивы
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
БПЛА РФ атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, есть погибшая

Киев • УНН

 • 6 просмотра

11 февраля в Харьковской области российский беспилотник попал в служебный автомобиль медицинской помощи. Одна женщина погибла, другие пассажиры получили ранения.

БПЛА РФ атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, есть погибшая
Фото: Национальная полиция Украины

Сегодня, 11 февраля, российские оккупанты атаковали служебный автомобиль первичной медицинской помощи в Харьковской области. В результате удара автомобиль загорелся, одна женщина погибла на месте происшествия. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

11 февраля около 13:00 на автодороге Киев–Харьков–Должанский, вблизи села Борщевка, вражеский беспилотный летательный аппарат попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи. В результате удара транспортное средство загорелось. В салоне находились пять человек - медицинские работники и гражданские лица. Одна женщина погибла на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа и профильные службы. Полиция продолжает фиксацию военных преступлений, совершенных военными рф против гражданского населения Харьковщины. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В результате российского удара по Богодухову погибла целая семья: двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и 34-летний мужчина. 74-летняя женщина получила ранения.

Павел Башинский

