На Харківщині через ворожі удари одна людина загинула, шестеро постраждали
Київ • УНН
Протягом минулої доби 4 населені пункти Харківської області зазнали ворожих ударів. Одна людина загинула, шестеро постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
У Харківській області за минулу добу через удари російських військ одна людина загинула, шестеро постраждали, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 – постраждали
З його слів, у місті Куп'янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у селищі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у селищі Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у селі Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.
Ворог, за його даними, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 БпЛА типу "Герань-2"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (Куп'янськ), приватний будинок (Підсереднє); у Чугуївському районі пошкоджено магазин (Старий Салтів); у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (Рясне).
