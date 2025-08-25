$41.220.00
Эксклюзив
06:07 • 12605 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 16671 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 11812 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 23911 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 41315 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 39299 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 36791 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 52912 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 85996 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 65093 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
В Харьковской области из-за вражеских ударов один человек погиб, шестеро пострадали

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

В течение минувших суток 4 населенных пункта Харьковской области подверглись вражеским ударам. Один человек погиб, шестеро пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.

В Харьковской области из-за вражеских ударов один человек погиб, шестеро пострадали

В Харьковской области за минувшие сутки из-за ударов российских войск один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, 6 - пострадали

- написал Синегубов.

По его словам, в городе Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в поселке Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в поселке Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в селе Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина.

Враг, по его данным, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 3 БпЛА типа "Герань-2"; 2 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (Купянск), частный дом (Подсреднее); в Чугуевском районе поврежден магазин (Старый Салтов); в Богодуховском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, погибли животные (Рясное).

Юлия Шрамко

Война в Украине
Харьковская область
Шахед-136
Богодухов
Беспилотный летательный аппарат
Купянск