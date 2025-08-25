В Харьковской области из-за вражеских ударов один человек погиб, шестеро пострадали
Киев • УНН
В течение минувших суток 4 населенных пункта Харьковской области подверглись вражеским ударам. Один человек погиб, шестеро пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.
В Харьковской области за минувшие сутки из-за ударов российских войск один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, 6 - пострадали
По его словам, в городе Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в поселке Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в поселке Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в селе Подсреднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина.
Враг, по его данным, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 3 БпЛА типа "Герань-2"; 2 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (Купянск), частный дом (Подсреднее); в Чугуевском районе поврежден магазин (Старый Салтов); в Богодуховском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, погибли животные (Рясное).
76 из 104 российских дронов обезврежены над Украиной25.08.25, 08:19 • 1814 просмотров