00:01 • 1870 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 17759 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 35130 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 36197 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 34293 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 46391 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 79836 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64174 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34541 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 57143 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
76 из 104 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Ночью Украина подверглась атаке 104 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 76 вражеских целей, зафиксированы попадания в 15 локациях.

76 из 104 российских дронов обезврежены над Украиной

76 из 104 дронов, запущенных рф, обезврежены за ночь над Украиной, но есть попадания в 15 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 августа (с 19.00 24 августа) противник 104-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25.08.25, 07:31 • 1870 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Зенитная война
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Украина
Беспилотный летательный аппарат