76 из 104 российских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
Ночью Украина подверглась атаке 104 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 76 вражеских целей, зафиксированы попадания в 15 локациях.
76 из 104 дронов, запущенных рф, обезврежены за ночь над Украиной, но есть попадания в 15 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 августа (с 19.00 24 августа) противник 104-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях
