76 з 104 російських дронів знешкоджено над Україною

24 серпня, 13:49 • 17547 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 34664 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 35908 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34025 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 46003 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 79512 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64067 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34485 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 57101 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35746 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
"Внутрішні загрози": Угорщина та Словаччина руйнують Європу з середини - депутат Європарламенту
24 серпня, 19:28
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінах
24 серпня, 22:14
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф
24 серпня, 22:39
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені
24 серпня, 23:11
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 46003 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 79512 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 47219 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 61074 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 47457 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
22 серпня, 02:18
76 з 104 російських дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Вночі Україна зазнала атаки 104 ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 76 ворожих цілей, зафіксовано влучання у 15 локаціях.

76 з 104 російських дронів знешкоджено над Україною

76 зі 104 дронів, запущених рф, знешкоджено за ніч над Україною, але є влучання у 15 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25.08.25, 07:31 • 1642 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Протиповітряна оборона
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Україна
Безпілотний літальний апарат