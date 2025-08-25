76 з 104 російських дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Вночі Україна зазнала атаки 104 ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 76 ворожих цілей, зафіксовано влучання у 15 локаціях.
76 зі 104 дронів, запущених рф, знешкоджено за ніч над Україною, але є влучання у 15 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
