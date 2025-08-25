Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу
Київ • УНН
24 серпня російські війська втратили 870 солдатів та 48 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 становлять 1076940 осіб.
За добу 24 серпня російські війська втратили на війні з Україною 870 солдатів та 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1076940 (+870) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11130 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23175 (+8)
- артилерійських систем ‒ 31946 (+48)
- РСЗВ ‒ 1472 (0)
- засоби ППО ‒ 1211 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53347 (+291)
- крилаті ракети ‒ 3598 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59672 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 3948 (+4)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.
