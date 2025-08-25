Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 16504 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 32516 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 34923 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 33061 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 44546 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 78252 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 63564 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34282 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56993 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35687 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
91%
749мм
Популярнi новини
"Внутрішні загрози": Угорщина та Словаччина руйнують Європу з середини - депутат Європарламенту24 серпня, 19:28 • 6354 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 3142 перегляди
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 3760 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф22:39 • 4498 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto23:11 • 3702 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 44553 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 78262 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 46583 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 60409 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 46880 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 45727 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 31083 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 31846 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 34574 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 40452 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Крилата ракета
Північний потік — 2

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу

Київ • УНН

 • 32 перегляди

24 серпня російські війська втратили 870 солдатів та 48 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 становлять 1076940 осіб.

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу

За добу 24 серпня російські війська втратили на війні з Україною 870 солдатів та 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1076940 (+870) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11130 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23175 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 31946 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1472 (0)
            • засоби ППО ‒ 1211 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53347 (+291)
                    • крилаті ракети ‒ 3598 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59672 (+79)
                            • спеціальна техніка ‒ 3948 (+4)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

                              Зеленський відкинув ідею "обміну територіями": "Це наша земля, і ми не визнаємо окупацію"21.08.25, 11:21 • 4177 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Крилата ракета
                              Реактивна система залпового вогню
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат