Помутніння та біла речовина у річці Мерло на Харківщині: розпочато перевірку джерела забруднення
Київ • УНН
У річці Мерло на Харківщині виявлено помутніння води та білу речовину біля села Павлівка та Богодухова. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення правил охорони вод.
У річці Мерло на Харківщині виявили помутніння води та невідому білу речовину у декількох місцях — під містком у селі Павлівка та біля залізничного вокзалу в Богодухові. Ведеться перевірка джерела забруднення та осіб, які можуть бути до нього причетні. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області відреагували на інформацію, оприлюднену у медіа 23 жовтня 2025 року, щодо забруднення річки Мерло
За повідомленнями, у кількох ділянках водойми — під містком у селі Павлівка та поблизу залізничного вокзалу в місті Богодухів — зафіксовано помітне помутніння води та наявність невстановленої речовини білого кольору.
З огляду на серйозність ситуації та можливе порушення природоохоронного законодавства, прокуратура внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України).
У межах кримінального провадження планується встановлення джерела потрапляння речовини, а також осіб або підприємств, причетних до можливого порушення вимог екологічної безпеки.
