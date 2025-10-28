Помутнение и белое вещество в реке Мерло в Харьковской области: начата проверка источника загрязнения

В реке Мерло на Харьковщине обнаружили помутнение воды и неизвестное белое вещество в нескольких местах — под мостиком в селе Павловка и возле железнодорожного вокзала в Богодухове. Ведется проверка источника загрязнения и лиц, которые могут быть к нему причастны. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области отреагировали на информацию, обнародованную в медиа 23 октября 2025 года, относительно загрязнения реки Мерло - говорится в сообщении.

По сообщениям, на нескольких участках водоема — под мостиком в селе Павловка и вблизи железнодорожного вокзала в городе Богодухов — зафиксировано заметное помутнение воды и наличие неустановленного вещества белого цвета.

Учитывая серьезность ситуации и возможное нарушение природоохранного законодательства, прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил охраны вод (ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства планируется установление источника попадания вещества, а также лиц или предприятий, причастных к возможному нарушению требований экологической безопасности.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет