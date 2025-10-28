$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1086 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10970 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25856 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20801 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20373 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18695 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15674 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37357 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29378 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13266 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Помутнение и белое вещество в реке Мерло в Харьковской области: начата проверка источника загрязнения

Киев • УНН

 • 832 просмотра

В реке Мерло в Харьковской области обнаружено помутнение воды и белое вещество возле села Павловка и Богодухова. Прокуратура начала расследование по факту нарушения правил охраны вод.

Помутнение и белое вещество в реке Мерло в Харьковской области: начата проверка источника загрязнения

В реке Мерло на Харьковщине обнаружили помутнение воды и неизвестное белое вещество в нескольких местах — под мостиком в селе Павловка и возле железнодорожного вокзала в Богодухове. Ведется проверка источника загрязнения и лиц, которые могут быть к нему причастны. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области отреагировали на информацию, обнародованную в медиа 23 октября 2025 года, относительно загрязнения реки Мерло

- говорится в сообщении.

По сообщениям, на нескольких участках водоема — под мостиком в селе Павловка и вблизи железнодорожного вокзала в городе Богодухов — зафиксировано заметное помутнение воды и наличие неустановленного вещества белого цвета.

Учитывая серьезность ситуации и возможное нарушение природоохранного законодательства, прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил охраны вод (ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства планируется установление источника попадания вещества, а также лиц или предприятий, причастных к возможному нарушению требований экологической безопасности.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет08.10.25, 13:43 • 2501 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Харьковская область
Богодухов