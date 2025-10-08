Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет

Река Кальчик в оккупированном Мариуполе превратилась в болото из-за систематического сброса канализационных и промышленных стоков, сообщает городской совет. Жители временно оккупированного города бьют тревогу из-за угрожающего состояния водной экосистемы и вымирания рыбы. Горсовет сообщает об этом в Телеграм, пишет УНН.

Детали

За более чем три года оккупации река Кальчик превратилась в замусоренное болото. Основными причинами экологической катастрофы называют регулярный сброс в реку канализационных стоков и промышленных отходов. Из-за этого значительно ухудшилось состояние воды, что уже привело к массовому вымиранию рыбы, в частности бычка, и случаям гибели дельфинов в акватории Азовского моря.

Местные жители подчеркивают, что оккупационные власти демонстрируют показательные проекты, в частности открытие филиала Центра гигиены и эпидемиологии, якобы для контроля состояния окружающей среды. Однако реальных экспертиз рек не проводят, а экологическая ситуация остается критической. Эксперты предупреждают, что загрязнение может вызвать распространение инфекционных заболеваний среди людей и животных.

