Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет

Эксклюзив
10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 28642 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 32035 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 23235 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 31380 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 13538 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 1440 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 9726 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 31509 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 61600 просмотра
Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Река Кальчик в оккупированном Мариуполе стала болотом из-за систематического сброса канализационных и промышленных стоков. Это привело к массовому вымиранию рыбы и гибели дельфинов, угрожая распространением инфекционных заболеваний.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото из-за сброса стоков - горсовет

Река Кальчик в оккупированном Мариуполе превратилась в болото из-за систематического сброса канализационных и промышленных стоков, сообщает городской совет. Жители временно оккупированного города бьют тревогу из-за угрожающего состояния водной экосистемы и вымирания рыбы. Горсовет сообщает об этом в Телеграм, пишет УНН.

Детали

За более чем три года оккупации река Кальчик превратилась в замусоренное болото. Основными причинами экологической катастрофы называют регулярный сброс в реку канализационных стоков и промышленных отходов. Из-за этого значительно ухудшилось состояние воды, что уже привело к массовому вымиранию рыбы, в частности бычка, и случаям гибели дельфинов в акватории Азовского моря.

Местные жители подчеркивают, что оккупационные власти демонстрируют показательные проекты, в частности открытие филиала Центра гигиены и эпидемиологии, якобы для контроля состояния окружающей среды. Однако реальных экспертиз рек не проводят, а экологическая ситуация остается критической. Эксперты предупреждают, что загрязнение может вызвать распространение инфекционных заболеваний среди людей и животных.

Степан Гафтко

Общество
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Мариуполь