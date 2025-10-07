В Мариуполе оккупанты планируют снести десятки домов, отстроенных жителями собственными силами – горсовет

Оккупационные "власти" Мариуполя планируют снести десятки восстановленных жителями домов в центре города и частном секторе, предупреждает Мариупольский городской совет. Люди возмущены: они самостоятельно ремонтировали жилье после российских обстрелов, а теперь рискуют остаться без крова. Об этом сообщил горсовет Мариуполя, пишет УНН.

Детали

По информации горсовета, так называемые оккупационные "власти" готовят снос десятков домов в центре города и соседнем частном секторе. Большинство жилья мариупольцы восстанавливали собственными силами после бомбардировок и блокады российскими войсками.

Особенно возмущены жители дома по улице Куинджи, 59. Они почти три года восстанавливали свой дом после разрушений, а теперь узнали, что их жилье включили в список "под снос", аргументируя это якобы несоответствием "плану перспективного развития территории".

Жители надеялись уже жить в своих квартирах. Были вложены миллионы в восстановление – и это все пойдет прахом? Ради чего? – возмущаются люди.

Подобная ситуация сложилась и в частном секторе за домами на Куинджи: мариупольцы самостоятельно ремонтировали или даже строили жилье с нуля, тратя собственные средства. Сейчас оккупационные власти планируют снос всего района, чтобы на его месте строить торговые центры и новые квартиры.

Жители жалуются, что "администрация города" не реагирует на их обращения и даже не отчитывается перед людьми, поскольку ее никто не выбирал.

Мэров сейчас не выбирают. Ставят сверху тех, кто будет лоббировать интересы тех, кто поставил – отмечают мариупольцы в соцсетях.

