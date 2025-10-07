В Мариуполе оккупанты планируют снести десятки домов, отстроенных жителями собственными силами – горсовет

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 14865 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 31889 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 61902 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 51966 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 53356 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 92592 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36123 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41239 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67432 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78363 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
84%
753мм
Популярные новости
В Шостке восстановлено электроснабжение в части домов, остальные получают свет по графикуVideo6 октября, 23:46 • 8862 просмотра
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО7 октября, 01:50 • 4044 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить7 октября, 03:01 • 13331 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ04:42 • 19187 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 13603 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 14864 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 44714 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 54338 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 92591 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 194621 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Себастьен Лекорню
Ангела Меркель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Львов
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 18738 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 72208 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 68073 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 143279 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 74676 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
Северный поток

В Мариуполе оккупанты планируют снести десятки домов, отстроенных жителями собственными силами – горсовет

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Оккупационные власти Мариуполя планируют снести десятки восстановленных жителями домов в центре города и частном секторе. Люди возмущены, ведь самостоятельно ремонтировали жилье после российских обстрелов.

В Мариуполе оккупанты планируют снести десятки домов, отстроенных жителями собственными силами – горсовет

Оккупационные "власти" Мариуполя планируют снести десятки восстановленных жителями домов в центре города и частном секторе, предупреждает Мариупольский городской совет. Люди возмущены: они самостоятельно ремонтировали жилье после российских обстрелов, а теперь рискуют остаться без крова. Об этом сообщил горсовет Мариуполя, пишет УНН.

Детали

По информации горсовета, так называемые оккупационные "власти" готовят снос десятков домов в центре города и соседнем частном секторе. Большинство жилья мариупольцы восстанавливали собственными силами после бомбардировок и блокады российскими войсками.

В Мариуполе – топливный кризис: бензин исчез с заправок, растут цены и останавливается транспорт – горсовет06.10.25, 14:36 • 2188 просмотров

Особенно возмущены жители дома по улице Куинджи, 59. Они почти три года восстанавливали свой дом после разрушений, а теперь узнали, что их жилье включили в список "под снос", аргументируя это якобы несоответствием "плану перспективного развития территории".

Жители надеялись уже жить в своих квартирах. Были вложены миллионы в восстановление – и это все пойдет прахом? Ради чего?

– возмущаются люди.

Подобная ситуация сложилась и в частном секторе за домами на Куинджи: мариупольцы самостоятельно ремонтировали или даже строили жилье с нуля, тратя собственные средства. Сейчас оккупационные власти планируют снос всего района, чтобы на его месте строить торговые центры и новые квартиры.

Жители жалуются, что "администрация города" не реагирует на их обращения и даже не отчитывается перед людьми, поскольку ее никто не выбирал.

Мэров сейчас не выбирают. Ставят сверху тех, кто будет лоббировать интересы тех, кто поставил

– отмечают мариупольцы в соцсетях.

Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"24.09.25, 02:53 • 24282 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Мариуполь