В Мариуполе оккупанты планируют снести десятки домов, отстроенных жителями собственными силами – горсовет
Киев • УНН
Оккупационные власти Мариуполя планируют снести десятки восстановленных жителями домов в центре города и частном секторе. Люди возмущены, ведь самостоятельно ремонтировали жилье после российских обстрелов.
Детали
По информации горсовета, так называемые оккупационные "власти" готовят снос десятков домов в центре города и соседнем частном секторе. Большинство жилья мариупольцы восстанавливали собственными силами после бомбардировок и блокады российскими войсками.
Особенно возмущены жители дома по улице Куинджи, 59. Они почти три года восстанавливали свой дом после разрушений, а теперь узнали, что их жилье включили в список "под снос", аргументируя это якобы несоответствием "плану перспективного развития территории".
Жители надеялись уже жить в своих квартирах. Были вложены миллионы в восстановление – и это все пойдет прахом? Ради чего?
Подобная ситуация сложилась и в частном секторе за домами на Куинджи: мариупольцы самостоятельно ремонтировали или даже строили жилье с нуля, тратя собственные средства. Сейчас оккупационные власти планируют снос всего района, чтобы на его месте строить торговые центры и новые квартиры.
Жители жалуются, что "администрация города" не реагирует на их обращения и даже не отчитывается перед людьми, поскольку ее никто не выбирал.
Мэров сейчас не выбирают. Ставят сверху тех, кто будет лоббировать интересы тех, кто поставил
