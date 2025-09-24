Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"
Киев • УНН
Оккупанты планируют открыть таможенный пост в Мариуполе до 2027 года. Они также говорят о реконструкции порта для судов до 10 тысяч тонн.
оккупанты планируют открыть "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года и якобы "реконструировать" порт для судов до 10 тыс. тонн. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
По данным ЦНС, россияне заявили о планах открыть "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года.
Параллельно они говорят о "реконструкции" порта и подготовке к заходу судов грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.
На самом деле это не развитие города, а контроль кремля над потоками награбленного зерна, металла и других ресурсов, которые массово вывозят с ВОТ
Напомним
российские оккупанты снова активно используют Мариупольский порт для вывоза топлива. Это свидетельствует об изменении приоритетов логистики и подготовке к наступательным действиям.
Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование азовских портов26.08.25, 01:37 • 3004 просмотра