Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Оккупанты планируют открыть таможенный пост в Мариуполе до 2027 года. Они также говорят о реконструкции порта для судов до 10 тысяч тонн.

Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"

оккупанты планируют открыть "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года и якобы "реконструировать" порт для судов до 10 тыс. тонн. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.  

Подробности

По данным ЦНС, россияне заявили о планах открыть "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года.

Параллельно они говорят о "реконструкции" порта и подготовке к заходу судов грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.

На самом деле это не развитие города, а контроль кремля над потоками награбленного зерна, металла и других ресурсов, которые массово вывозят с ВОТ

- говорится в сообщении.

Напомним

российские оккупанты снова активно используют Мариупольский порт для вывоза топлива. Это свидетельствует об изменении приоритетов логистики и подготовке к наступательным действиям.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Мариуполь