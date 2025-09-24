Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"

оккупанты планируют открыть "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года и якобы "реконструировать" порт для судов до 10 тыс. тонн. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

По данным ЦНС, россияне заявили о планах открыть "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года.

Параллельно они говорят о "реконструкции" порта и подготовке к заходу судов грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.

На самом деле это не развитие города, а контроль кремля над потоками награбленного зерна, металла и других ресурсов, которые массово вывозят с ВОТ