Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование азовских портов

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 10786 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 84511 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 60131 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 60230 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 181864 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 177022 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68689 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66732 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66248 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51693 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.9м/с
62%
748мм
Популярные новости
Отравление на испанском курорте: более 100 туристов пострадали после обеда в отеле25 августа, 15:22 • 3626 просмотра
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским25 августа, 17:08 • 9342 просмотра
Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел25 августа, 17:33 • 6048 просмотра
Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"25 августа, 18:34 • 3888 просмотра
В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»19:32 • 5662 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 76492 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 84511 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 181864 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 177022 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 135187 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 7722 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 76493 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 57179 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 93595 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 75095 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
Хранитель
Доллар США

Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование азовских портов

Киев • УНН

 • 246 просмотра

МИД Украины осудил действия России по включению портов Бердянска и Мариуполя в перечень открытых для иностранных судов. Украина призывает международных партнеров ввести дополнительные санкции.

Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование азовских портов

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило и считает ничтожным распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов России, открытых для захода иностранных судов. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление МИД Украины.

Расцениваем такие действия как очередную попытку России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями

- говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что это решение является вопиющим нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности: Устава ООН, закрепляющего принципы суверенитета государств и запрета вмешательства в их внутренние дела; Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая относит регулирование судоходства в территориальных водах к исключительной компетенции государства; резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающим суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждающим продолжающуюся российскую агрессию.

Украина призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, а также судов, которые будут участвовать в коммерческой деятельности в портах Бердянска и Мариуполя.

Призываем Международную морскую организацию (ИМО) безотлагательно обратить внимание всех государств-членов на необходимость неукоснительно соблюдать положения Резолюции Ассамблеи ИМО А.1183(33) от 4 декабря 2023 года "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство", которая призывает государства-члены информировать суда под своим флагом, судовладельцев, операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины 

- отметили в украинском дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что грубое нарушение Россией международного права требует адекватного ответа международного сообщества. В частности, речь идет о введении жестких санкций против российских портов, задействованных в функционировании военной инфраструктуры РФ.

Оккупанты активизировали работу Мариупольского порта для перевозки военных грузов - горсовет26.06.25, 13:53 • 4031 просмотр

Вита Зеленецкая

Политика
Генеральная Ассамблея ООН
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Бердянск
Мариуполь