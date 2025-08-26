Україна закликала запровадити санкції проти рф за незаконне використання азовських портів

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10697 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84234 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 59983 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 60101 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181694 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176914 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68651 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66711 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66221 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51673 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським
25 серпня, 17:08
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл
25 серпня, 17:33
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про "бойове завдання"
19:32
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 76327 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84234 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181694 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176914 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 135122 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіт Келлог
Йонас Гахр Сторе
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Польща
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
The Guardian
Долар США

Україна закликала запровадити санкції проти рф за незаконне використання азовських портів

Київ • УНН

 • 130 перегляди

МЗС України засудило дії росії щодо включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку відкритих для іноземних суден. Україна закликає міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції.

Україна закликала запровадити санкції проти рф за незаконне використання азовських портів

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило та вважає нікчемним розпорядження уряду росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів росії, відкритих для заходу іноземних суден. Про це інформує УНН з посиланням на заяву МЗС України.

Розцінюємо такі дії як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями

- йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що це рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: Статуту ООН, який закріплює принципи суверенітету держав та заборони втручання у їхні внутрішні справи; Конвенції ООН з морського права 1982 року, яка відносить регулювання судноплавства в територіальних водах до виключної компетенції держави; резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджують триваючу російську агресію.

Україна закликала міжнародних партнерів запровадити додаткові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, а також суден, що братимуть участь у комерційній діяльності в портах Бердянська та Маріуполя.

Закликаємо Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватись положень Резолюції Асамблеї ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", яка закликає держави-члени інформувати судна під своїм прапором, судновласників, операторів і страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України 

- зазначили в українському дипвідомстві.

В МЗС наголосили, що грубе порушення росією міжнародного права вимагає адекватної відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, йдеться про запровадження жорстких санкцій проти російських портів, що залучені до функціонування воєнної інфраструктури рф.

Окупанти активізували роботу Маріупольського порту для перевезення військових вантажів - міськрада26.06.25, 13:53 • 4031 перегляд

Віта Зеленецька

Політика
Генеральна Асамблея ООН
Міністерство закордонних справ України
Україна
Бердянськ
Маріуполь