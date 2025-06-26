Окупанти активізували роботу Маріупольського порту для перевезення військових вантажів - міськрада
Київ • УНН
росія готує інфраструктуру в тимчасово окупованому Маріуполі для перевезення військових вантажів, активізувавши роботу порту та залізниці. Заплановано модернізацію порту для вивезення викраденого зерна та металу, а також створення умов для швидкої перекачки пального.
У тимчасово окупованому Маріуполі активізувалась робота порту та залізниці - росіяни готують інфраструктуру для перевезення військових вантажів. За даними Центру вивчення окупації в порту створюють умови для швидкої перекачки пального в цистерни. Паралельно заявлено про плани модернізації порту для нарощування обсягів вивезення викраденого зерна й металу. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
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У Маріуполі активізувалась робота порту та залізниці для перевезення військових вантажів. Окупанти останні дні активізували роботу з підготовки нового причалу Маріупольського порту та залізничних колій для прийому військового вантажу
Як зазначає міськрада, через утворення ділянок залізниці Мелітополь-Токмак та Токмак-Бердянськ, основним маршрутом планують зробити гілку Маріуполь - Волноваха – Розівка - Токмак.
У самому порту готують інфраструктуру для швидкої перекачки пального в залізничні цистерни
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