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Окупанти активізували роботу Маріупольського порту для перевезення військових вантажів - міськрада

Київ • УНН

 • 248 перегляди

росія готує інфраструктуру в тимчасово окупованому Маріуполі для перевезення військових вантажів, активізувавши роботу порту та залізниці. Заплановано модернізацію порту для вивезення викраденого зерна та металу, а також створення умов для швидкої перекачки пального.

Окупанти активізували роботу Маріупольського порту для перевезення військових вантажів - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі активізувалась робота порту та залізниці - росіяни готують інфраструктуру для перевезення військових вантажів. За даними Центру вивчення окупації в порту створюють умови для швидкої перекачки пального в цистерни. Паралельно заявлено про плани модернізації порту для нарощування обсягів вивезення викраденого зерна й металу. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Деталі

У Маріуполі активізувалась робота порту та залізниці для перевезення військових вантажів. Окупанти останні дні активізували роботу з підготовки нового причалу Маріупольського порту та залізничних колій для прийому військового вантажу

- повідомляє Центр вивчення окупації.

Як зазначає міськрада, через утворення ділянок залізниці Мелітополь-Токмак та Токмак-Бердянськ, основним маршрутом планують зробити гілку Маріуполь - Волноваха – Розівка - Токмак.

У самому порту готують інфраструктуру для швидкої перекачки пального в залізничні цистерни

- додали у міській раді.

У Маріуполі окупанти влаштовують облави на українців без паспорта рф - ЦНС09.06.25, 16:57 • 3094 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаНовини Світу
Волноваха
Токмак
Бердянськ
Мелітополь
Маріуполь
Tesla
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